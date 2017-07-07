Гуцериев рассказал о «невесте» и возможности конкуренции с «Беларуськалием»

Председатель совета директоров «Славкалия» Михаил Гуцериев заверил журналистов, что его компания будет продавать продукцию только через «Белорусскую калийную компанию».

Напомним, Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.

Правда, по словам Михаила Гуцериева, вопрос о вхождении в капитал «Белорусской калийной компании» сейчас не стоит, сообщает TUT.BY. В первую очередь надо построить ГОК.

– Прежде чем невесту выдавать замуж, надо ее подготовить. В любую секунду инвестор может прийти. Но сегодня вопрос так не стоит (о вхождении в капитал БКК). Стоит вопрос запустить проект (Нежинского ГОКа), — сказал Гуцериев.

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