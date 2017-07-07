В соцсетях шутят о встрече Трампа и Путина
На саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча президентов США и России. Она продлилась 2 часа 16 минут.
На самом деле встреча выглядела так.
Однако пользователи соцсетей увидели ее такой.
Обратили также внимание, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа напоминает кадр из сериала «Карточный домик» – встречу президента России Виктора Петрова с президентом США Фрэнком Андервудом.
Бросилось в глаза также первое рукопожатие Трампа и Путина: никто никого не перетянул.
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