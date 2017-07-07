На службу вернулся, а из частной компании уволили. Как изменилась жизнь фигурантов «Дела боевиков»

«Дело боевиков», дело «Белого легиона», дело о «массовых беспорядках» — с марта в стране по громким обвинениям было задержано 35 человек.

Среди них — сотрудник МЧС, пограничник, военные, историки, мужчины, которые воспитывали у детей патриотизм. Многие из них провели в СИЗО почти три месяца — лишь на прошлой неделе был отпущен последний фигурант Мирослав Лозовский, бывший лидер незарегистрированной молодежной спортивно-патриотической организации «Белый легион».

Как сложилась судьба этих мужчин после освобождения? С кого сняли все обвинения и смогли ли они вернуться на прежнюю работу? TUT.BY собрал данные о 20 фигурантах громкого дела, чьи фамилии появлялись в СМИ в связи с обвинениями.

По информации TUT.BY, с бывших членов «Патриота» спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта (25 лет), пограничника Максима Степанова (30 лет), с члена «Белого легиона» Юрия Гурина, безработного Сергея Борстока (34 года) сняли обвинения. Владимир Федоров (29 лет), экспедитор в частной компании, и ремесленник Андрей Комлик-Яматин (32 года) обвиняются по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования».

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