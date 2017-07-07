Азаренко одержала волевую победу над Уотсон на глазах у Бекхэма

7 июля белорусская теннисистка Виктория Азаренко в третьем круге «Уимблдона» сразилась с британкой Хизер Уотсон.

Поскольку на предыдущей стадии наша землячка уверенно обыграла 16-ю ракетку мира Елену Веснину, то, казалось, что со следующей соперницей, занимающей в табели о рангах 102-ю строчку, проблем тем более быть не должно.

Впечатление оказалось обманчивым. Уотсон сходу сделала брейк и оставила первый сет за собой.

Во втором доминировала уже Азаренко, но на решающий третий британка вышла в полной боевой готовности. При счете 3:3 соперницы сделали по брейку, затем белоруска еще раз взяла чужую подачу, а потом и свою – 3:6, 6:1, 6:4.

На матче присутствовал знаменитый футболист Дэвид Бекхэм с мамой

В 1/8 финала Виктория Азаренко сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая в данный момент является второй в мировом рейтинге.