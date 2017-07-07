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В мире
07.07.2017
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Как устроены пропутинские отряды «бешеных бабок»
Руководитель «бешеных бабок», напавших на штаб Навального в Краснодаре, рассказал «Настоящему времени», как устроены «Отряды Путина».
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