«Отказ от национального мифа открывает двери для появления здесь чужого мифа»

Валерий Карбалевич раскритиковал на «Радыё Свабода» позицию некоторых провластных политологов.

«Отказ от национального мифа открывает двери для появления здесь другого, чужого мифа. Ведь природа не терпит пустоты. Идеологического, ценностного вакуума не бывает. Если эта ниша не заполнена одним мифом, то ее займет другой, конкурирующий миф.

А какой миф здесь лежит на поверхности, витает в воздухе, доминирует в информационном пространстве? Правильно. Это идеологема «русского мира». Она продвигается через российские телеканалы, российскую культуру, российские информационные потоки.

Отказ от белорусского национального мифа обезоруживает нацию, открывает путь для внедрения здесь русского мифа, который, кстати, хорошо разработан. Это объективный процесс, который не зависит от желаний, возможно и искренних, экспертов», – считает Валерий Карбалевич.

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