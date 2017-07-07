При получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа

МВД и Следственный комитет пресекли криминальную схему закупки металла для нужд ОАО «БелАЗ».

В Минске 4 июля во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ», сообщает пресс-служба МВД. 1 200 долларов США ему передал представитель столичной коммерческой структуры.

Причина взятки одновременно и впечатляет, и вполне отражает специфику экономических отношений в стране. Мзда полагалась «за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла».

На следующий день были задержаны начальник бюро и экономист ОАО «БелАЗ», которые с 8 июня по 4 июля также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Как сообщает МВД, металл для нужд ОАО «БелАЗ» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки.

Всего задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО «БелАЗ», а также трое представителей коммерческой структуры.