Лукашенко – о параде: «Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все»

Лукашенко поделился впечатлениями от парада 3 июля.

— Мне в целом парад понравился. Молодцы, сделали уже масштабнее, что я и требовал от них. Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все. Я просил показать мощь армии, чтобы люди посмотрели и сделали для себя выводы, что там что-то есть, что может их защитить. Поэтому в целом парад мне понравился, — сказал глава государства, встречаясь с жителями городского поселка Копысь, сообщает БЕЛТА.

При этом он признался, что ничего нового он не увидел, ведь практически со всей техникой он был знаком уже давно:

— Что касается военной части, для меня тут новинок никаких не было. Поскольку мне пришлось контролировать процессы создания этих образцов вооружения.

Лукашенко отметил, что на параде были представлены самые современные и востребованные образцы военной техники:

— Конечно же, мы много говорим в последнее время о новом направлении в нашем военно-промышленном комплексе — ракетостроении. Если ты хочешь, чтобы тебя боялись (а боялись для чего, для того, чтобы не подумали и не захотели снова «прокатиться» через нас, как это было в 1941-1945-м), надо иметь ракету. Мы ее получили. И это только начало. Мы создадим еще мощнее оружие для того, чтобы обеспечить вашу безопасность.

И добавил по поводу демонстрации новинок произведенной в Беларуси гражданской техники:

— Тоже впечатляюще смотрелось.