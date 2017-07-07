Капитан сборной Беларуси сбежал «с корабля»?

Накануне выходных спортивное сообщество Беларуси шокировала новость: капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась принял российское гражданство.

После того, как форвард подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом», появился комментарий генерального менеджера клуба Виктора Шалаева:

«Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное…»

У многих белорусских хоккеистов есть вторые, российские паспорта. Само по себе их наличие не мешает выступать за нашу сборную.

Однако в случае с Андреем Стасем, если верить информации из Омска, всё гораздо серьезнее. Чтобы не считаться легионером в российском клубе Континентальной хоккейной лиги, игрок должен был подписать отказ от выступления за сборную Беларуси.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отказался комментировать «Трибуне» сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что новость на официальном сайте «Авангарда» не носит официальный характер.

На момент публикации данной статьи сам Андрей Стась никак не прояснил свою позицию по данному вопросу. Но, если он действительно ради контракта с «Авангардом» сменил спортивное гражданство, это будет ударом под дых хоккейной сборной Беларуси. В этом случае она лишится не просто одного из лидеров, а своего капитана. Этот факт может иметь деморализующее влияние на команду. При этом надо учитывать, какое значение хоккею в Беларуси придаётся на высшем уровне.

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Неужели капитан хоккейной сборной действительно сбежал «с корабля»?