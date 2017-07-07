Фотожабы: «Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и не вернулось»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Сколько стоит налогоплательщикам парад в Минске

Дзе таньнейшыя прадукты — у Польшчы ці ў Беларусі?

Павел Белавус: «Спачатку замазалі, а потым парэзалі, Ці як я схадзіў на дзяржаўнае тв-шоў»

Мужчина увидел на параде ванну и решил ее купить. Оказалось, что на заводе ее не производят

Дожди вернутся в воскресенье. Фото @root_format

Как Трамп троллит Путина

Дельфина, Найка Борзова и Бьянку не впустили в Украину из-за посещения аннексированного Крыма

Треть россиян высказались за ужесточение внутренней политики

Владимир Путин отправился в Гамбург на саммит G20

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«На следующем параде нужно провезти на платформах столы с работающими программистами»