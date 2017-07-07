Белорусы опутывают Россию и Украину сетью АЗС

Белорусская нефтяная компания продолжает топливную экспансию на рынки восточных и южных соседей.

Несмотря на сокращение в прошлом году на 70% (в 1 квартале этого года - на 83%) объемов отгрузки белорусского топлива в Россию, зарубежная розничная сеть Белорусской нефтяной компании (БНК) расширяется.

Согласно данным сайта российской компании «Солид -товарные рынки», которая в 2015 году стала обладателем белорусской франшизы BelOil, две заправки под этим брендом открылись в Нижегородской области.

Таким образом, вместе с шестью АЗС, которые эта же компания развивает на территории Смоленской области, зарубежная розничная сеть белорусского государственного нефтетрейдера включает теперь восемь объектов.

Франчайзи BelOilна российском рынке выступает дочерняя компании БНК – Европейская трейдинговая компания (ЕТК). Она была открыта в 2012 году в Смоленске для выполнения обязательств перед Россией. В ответ на увеличение поставок на переработку в нашу страну сырой нефти Минск пообещал ежегодно отгружать на российский рынок не менее 1 млн тонн нефтепродуктов.

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