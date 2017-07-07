«Отчаянную пенсионерку» из Бобруйска четвертый раз судили за акции протеста

Сумма штрафов составила 75 базовых величин.

В пятницу в суде Бобруйского района началось рассмотрение дела 65-летней Любови Санкевич. Пенсионерку обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Как рассказала «Салідарнасці» юрист гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» Тамара Сергей, речь идет об акции, прошедшей в Минске на Октябрьской площади 22 июня.

Рассмотрение дела перенесено на 12 июля по ходатайству Санкевич, которая попросила вызвать в суд сотрудника милиции Центрального района Минска, составившего в отношении ее протокол и передавшего его для рассмотрения в Бобруйск.

Также в суде выяснилось, что опрос Любови Санкевич в милиции Бобруйска проводили в ночное время, что допустимо только в исключительных случаях. После той беседы пенсионерка оказалась в больнице.

Тамара Сергей напомнила, что с 2016-го в отношении бобруйской активистки инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» проводится четвертый процесс за участие в несанкционированных акциях. Сумма штрафов составляет 75 базовых величин (одна б.в. с 1 января 2017-го составляет 23 рубля).