Малишевский: «Отсидел бы сегодня Купала пару месяцев в «американке» по «делу патриотов»

Виктор Малишевский у себя в Facebook поздравляет классика с днем рождения.

«Так вот отсидел бы сегодня Янка Купала пару месяцев в Американке по «Делу Патриотов», и был бы отпущен под подписку о невыезде накануне дня рождения (15 ноября 1930 года Купалу вызывали на допрос чекисты — по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». По делу «союза освобождения» проходило больше ста представителей интеллигенции. За якобы принадлежность к этой организации осуждено 86 белорусов).

А министерством информации был бы ограничен доступ к интернет-сайту Янки Купалы на нарушения Статьи 38 закона «О средствах массовой информации». На сайте содержалась информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь (в 1908 году Санкт-Петербургский комитет по делам печати при МВД конфисковал первый сборник Купалы сборник «Жалейка», как антигосударственный. В 1909 году тираж книги повторно был конфискован, уже по приказанию Виленского генерал-губернатора).

С днем рождения, классик!».

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