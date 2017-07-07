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07.07.2017
«Дядя Миша из Москвы» озвучил, во что ему стала резиденция под Минском

Главный российский «форбс», друг белорусского президента Михаил Гуцериев ответил на вопросы журналистов в Минске.

Председатель совета директоров «Славкалия» готов инвестировать в Беларусь более 250 млн долларов личных средств. По его словам, уже инвестировано около 180 млн долларов личных средств. На эти средства построена гостиница «Ренессанс», терминал в аэропорту, бизнес-центр и база отдыха в Красносельском, сообщает TUT.BY.

База отдыха в Красносельском обошлась в 40 млн долларов, — признался Гуцериев.

Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов. Для этого он сейчас выбирает крупные проекты — например, в его планах «построить большую школу».

— Это не только коммерческий, но и социальный проект. Мы строим не для себя, а для детей и внуков, — сказал глава богатейшего клана России.

«Дядя Миша из Москвы» как главный российский друг Лукашенко

 
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