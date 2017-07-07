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Общество
07.07.2017
Налоговая начала возвращать деньги тунеядцам

Тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу, сообщила на пресс-конференции замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

— 9 марта у президента состоялось совещание. Четко было обозначено, что уплаченный налог (за 2015 год) возвратят лицам, которые приступили к труду, — сказала замминистра, сообщает TUT.BY.

Чиновница отметила, что не все из уплативших налог на тунеядство написали заявление на возврат денег. Есть и те белорусы, кто предпочел бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды.

Отвечая на вопрос, скольким гражданам уже вернули сбор, замминистра рассказала, что конкретных цифр пока нет: «Распоряжение только принято, и мы буквально на днях приступили к работе».

Для того чтобы вернуть деньги за уплаченный налог, необходимо обращаться в местные налоговые органы.

На пресс-конференции МНС напомнили, что межведомственная рабочая группа при Совете министров разработала новую концепцию декрета № 3 и представила ее на рассмотрение в Администрацию президента.

— Основные направления работы — это содействие занятости населения, выполнение комплекса мероприятий в целях ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, — отметила замминистра. — Но мы не должны забывать, что есть и такая категория лиц, которые сознательно уходят от налогообложения.

Несколькими днями ранее его шеф, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко также озвучил, что при пересмотре концепции декрета №3 основной акцент будет сделан на трудоустройстве не участвующих в финансировании государственных расходов.

Байнет, в свою очередь, иронизирует: «Безработных уже трудоустроили 1 мая. Они что, забыли?!»

 
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