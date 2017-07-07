СК опубликовал видео смертельного ДТП в Минске, разыскивается свидетель

3 июля на улице Свердлова автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Следственный комитет устанавливает личность мужчины, ставшего очевидцем ДТП, произошедшего 3 июня на улице Свердлова в Минске. Напомним, что в результате аварии погибли две женщины 64 и 47 лет. На сайте ведомства опубликовано видео момента ДТП.

Как видно из видео, мужчина первым к месту аварии прибежал мужчина в кепке. При себе очевидец имел рюкзак. Подбежав к авто, он открыл дверь со стороны водителя.

Следствие просит откликнуться данного мужчину, связавшись по телефонам 8(017) 389-50-64, 389-50-78.