Романчук: «Стратегии, координации, оценки нет. Зато есть временщики, халявщики и халтурщики»

Известный экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook рассуждает на актуальную тему: Совмин/Минфин против BYN-рубля и Беларуси.

«Нацбанк успешно провёл деноминацию. Технически всё получилось почти безупречно. Появились первые настоящие белорусские деньги. К сожалению, не золотые и даже не серебряные.

Наконец, у нас есть копейки, можно детям показать один рубль. Появился дополнительный психологический фактор убедить власти ориентироваться на стабильные цены и инфляцию в пределах 2-3% в год.

На 1.07.2017г. золотовалютные резервы (ЗВР) составили $ 6561 млн. После получения в июне внешних займов на $ 1,7 млрд. ЗВР-ы увеличились на $ 1322 млн. По дороге от получения внешних кредитов до ЗВР-ов где-то «потерялись» $ 378 млн. Долги правительства – ярмо. Безрассудные расходы государства стали причиной очень высокой долговой нагрузки. Стимулирование экономического роста и развития по факту стало тормозом и барьером.

Всего за I полугодие золотовалютные резервы увеличились на $ 1634 млн. или на 33,1%. Хорошая тенденция, правильные действия. Правда, половинчатые, недостаточные, чтобы создать полноценный финансовый рынок и конкурентные финансовые институты. Нацбанку просто дали новые государственные кредиты на хранение.

О настоящей макроэкономической стабильности можно было бы говорить, если бы Совмин/Минфин работали с Нацбанком в гармонии, в унисон. К сожалению, этого не получается. Правительство продолжает идти курсом на сохранение Левиафана: гигантский госсектор, искажающие экономические процессы бюджет (43 – 50% ВВП, если учитывать забалансовые расходы), удушающая предпринимательство регуляторная нагрузка (~18% ВВП), парализующие инвестирование и планирование транзакционные издержки (~5 – 7% ВВП).

Не удивительно, что те производители товаров и услуг, которые работают «в белую» в шоке: движения много, усилий много, ресурсов много, а на выходе – дырка в кармане. Поэтому самой популярной стратегией выживания всё чаще становится переход в «серую» экономику. Даже с учётом всех издержек это выгоднее, чем формальное выполнение всех обязательств, которые вытекают из текущего законодательства.

Нацбанк старается убедить население и бизнес переходить на BYN-рубли, а Минфин продолжает развращать и ослаблять экономику внутренними заимствованиями в иностранной валюте!

Только за январь – июнь 2017г. правительство взяло в долг у себя в стране, где оно обязано укреплять доверие к национальной валюте, суммы $ 351,9 млн. и 51 млн. евро. Под 5% годовых в выше! По состоянию на 1.06.2017. внутренний госдолг составил BYN9,34 млрд. (9,9% ВВП) или в пересчёте ~$ 4,9 млрд.

Существенная часть внутреннего долга опять же в иностранной валюте. Значит, любые внешние шоки, связанные с RUR-рублём, ужесточением условий кредитования в долларах и евро, грозят нам дополнительными издержками.

Получается, что Нацбанк старается создать условия для выхода на траекторию устойчивого роста, а Совмин/Минфин сводят эти усилия на «нет» или же выбирают лёгкий, анаболический рост за счёт передачи лёгких, дешёвых денег номенклатурным фаворитам. Те отчитываются валовым ростом, улучшают отчётность для министров и создают иллюзию успеха.

Стратегии нет. Научного фундамента экономической политики нет. Координации действий разных органов государственной власти нет. Оценки издержек упущенной выгоды от сохранения модели Совок/Госплан нет. Политической воли проводить детоксикацию экономики нет. Учёта активизации региональной конкуренции нет. Принятия во внимание демографической ямы и бегства мозгов/активов/денег нет.

Зато есть временщики, халявщики и халтурщики. Зато есть острое желание распорядителей чужого (политиков и чиновников) очковтирать, забалтывать проблемы, соревноваться в подхалимаже и представлять желаемое за действительность.

И вот под это Совмин/Минфин взяли очередные валютные кредиты, в том числе на внутреннем рынке. И опять нас ждёт продолжительный период высокого напряжения по их обслуживанию.

И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. Опять... А жить когда?»