Рыковцева: «Раздвигая ноги!» с Волочковой – считать ли это издевательством над мужиками, на ночь глядя?»

Российский обозреватель – об ужасах прайм-тайма на ТВ.

«Муж смотрит свой любимый сериал по НТВ «Морские дьяволы», – делится Елена Рыковцева у себя в Facebook. – И вдруг прибегает и потрясенно пересказывает анонс из рекламного блока. Идет реклама передачи про «звезд» с какой-то ведущей типа Леры Кудрявцевой.

И голос за кадром говорит: сколько стоит купить любовь Анастасии Волочковой? Какие мужчины могут позволить себе за нее заплатить?! Потом идет диалог этой Леры непосредственно с Волочковой, которой она говорит: вы славитесь своей знаменитой растяжкой! На что Волочкова ей эту растяжку демонстрирует: садится на шпагат, вертикально поднимает ногу и пр.

А дальше Кудрявцева ее спрашивает:

– А вы используете этот ваш знаменитый «вертолет» во время близости?

Та ей в ответ:

– Конечно!! И дальше фоном на экране идет название собственно передачи «Раздвигая ноги!»

– Считать ли это издевательством над мужиками – такое на ночь? – игриво спросила я.

– Я не считаю это издевательством, – серьезно ответил муж. – Я ох-л, когда это увидел. На общенациональном канале, получающем деньги на сигнал и входящем в мультиплекс – это позор!!!! Уж лучше бы они гей-парады разрешали, чем такое безобразие в прайм-тайм.

Ох. Из уст моего мужа для НТВ это практически высшая мера».