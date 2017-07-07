Лукашенко как главный поставщик лучиков добра

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Путина и Трампа жмут руки на первой встрече. Фотофакт
Белорусы опутывают Россию и Украину сетью АЗС
«Отчаянную пенсионерку» из Бобруйска четвертый раз судили за акции протеста
Малишевский: «Отсидел бы сегодня Купала пару месяцев в «американке» по «делу патриотов»
«Дядя Миша из Москвы» озвучил, во что ему стала резиденция под Минском
Налоговая начала возвращать деньги тунеядцам
СК опубликовал видео смертельного ДТП в Минске, разыскивается свидетель
Оральный секс грозит неизлечимой супергонореей
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот. Фотофакт
Чаму доктар лекарскіх навук Скарына надрукаваў не даведнік па мэдыцыне, а Біблію?
17 год таму знік Дзмітры Завадскi
Двух минчанок, пользователей сайта знакомств, подозревают в краже круглой суммы у иностранцев
Власти грезят ускорением экономики в 2018 году
Минское «Динамо» одолело любителей с Фарерских островов
Прокурор запросила для «батюшки со свастикой» три года колонии усиленного режима
Солигорский «Шахтер» вылетел из Лиги Европы
Дочка богатого бизнесмена удалила первое селфи с Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
«Беженцы из Украины» – мошенники или нет?
Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Даниил Гранин: «Кроме жизни, которой мы живем, у нас у всех есть упущенная жизнь»
«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»
«Безработных уже трудоустроили 1 мая. Они что, забыли?!»
Павел Белавус: «Спачатку замазалі, а потым парэзалі, Ці як я схадзіў на дзяржаўнае тв-шоў»
Надежда Скардино: «Когда я вижу плакаты «На Берлин!», хочется сказать: война — это не картинка»
«Дело патриотов»: эволюция власти или просто деньги кончились?
«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»
Обращение к российским родителям: «Не отдавайте детей этой крокодильей, подонковской, подлой системе»
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?
Мужчина увидел на параде ванну и решил ее купить. Оказалось, что на заводе ее не производят
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Как прекрасен этот мир – всего в 150 км от Минска
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой
Менскае «Дынама» выйшла на поле ў вышымайках
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Дворец наслаждений
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
07.07.2017
Светлана Метёлкина
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра

Как белорусский президент согревал сердца «козлам» и «идеологическим противникам».

Выступая перед евродепутатами, Александр Лукашенко источал благостные речи, от которых даже у многих закостенелых противников режима в душе (а у кого-то и в животе) порхали бабочки. Прожженные дипломаты смахивали слезы умиления, слушая, как стремится Беларусь к верховенству закона и демократии.

— На конференции президент всех очаровал. Он прекрасно рассказал о Беларуси, о проблемах, и о том, как будет их решать, — радостно рассказывали потом некоторые участники.

Действительно, за время своего правления глава Беларуси отлично научился владеть аудиторией не только из числа жителей агрогородков или участников национальных собраний, но и авторитетных европейских политиков.

И вот уже Постоянный комитет ПА ОБСЕ прокатывает «литовскую резолюцию» с резкой критикой Беларуси, в том числе по вопросу БелАЭС. И не удивительно. Слушая речи Лукашенко, даже у самого искушенного слушателя частенько возникнет ощущение, что перед тобой глубокий и вдумчивый политик, душой болеющий за страну, которую всеми силами ведет к демократии и свободе.

«Литовцы-братушки, зачем же нам ссориться, давайте вместе, сообща строить такое нужное всем нам атомное чудо», — примерно так миролюбиво призывал президент, и европейцы удивлялись: и правда, чего это литовцы ерепенятся? И уже мало кто помнил, как уронили корпус реактора, а потом пытались замять ситуацию, отправляя в адрес возмущенных литовских коллег отнюдь не лучики добра, а гром и молнии со словами: «Ну зачем вы несете эту околесицу?»

Или слова Лукашенко о смертной казни. «Мы вас слышим, мы к этому идем, но, сами понимаете, люди на референдуме решили, а так я бы хоть завтра...». Те, кто внимательно не следит за речами главы государства, и правда, мог бы восхититься человеколюбием оного. Кто ж в этот момент вспомнит, как белорусский президент призывал порубить осужденных «на куски и ванну», постоянно подчеркивая, что является ярым сторонником смертной казни?

Ну а слова о свободе слова и рае для независимых СМИ вообще могли заставить многих европейцев усомниться в уровне собственной демократии. Было так убедительно, что крути в этот момент за спиной президента кадры с избиением белорусских журналистов и видео судебных процессов над ними, проще было поверить в собственные зрительные галлюцинации.

Кстати, и о самих европейцах Александр Григорьевич вещал благостно и смиренно и даже предложил превратить Беларусь в новые Хельсинки для широкого европейского диалога. И вряд ли кто вспомнил его заявления в 2011 году, обращенное как раз к европейским чиновникам: «Но козлы — они и есть козлы. Что сегодня про них говорить? Мы для них — конкуренты. Мы — идеологические противники. (…) И дело не в какой-то диктатуре и демократии. Нам не нужна такая их демократия».

И вот теперь этим «козлам» и «идеологическим противникам» летят «лучики добра» от самого гуманного и честного президента, согревая сердца и заставляя обнаружить невероятный прогресс в деле демократии в Беларуси. Жаль только, что согреться от этих лучей самим белорусам никак не получается.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:28)
Главное
Лукашенко как главный поставщик лучиков добра
Как Трамп троллит Путина
Власть, оппозиция и спецдокладчик ООН высказали друг другу все претензии
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
«Выйшаў з акна 10 паверха п`яны і ў адных шкарпэтках»
Дзе таньнейшыя прадукты — у Польшчы ці ў Беларусі?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY