Лукашенко как главный поставщик лучиков добра

Как белорусский президент согревал сердца «козлам» и «идеологическим противникам».

Выступая перед евродепутатами, Александр Лукашенко источал благостные речи, от которых даже у многих закостенелых противников режима в душе (а у кого-то и в животе) порхали бабочки. Прожженные дипломаты смахивали слезы умиления, слушая, как стремится Беларусь к верховенству закона и демократии.

— На конференции президент всех очаровал. Он прекрасно рассказал о Беларуси, о проблемах, и о том, как будет их решать, — радостно рассказывали потом некоторые участники.

Действительно, за время своего правления глава Беларуси отлично научился владеть аудиторией не только из числа жителей агрогородков или участников национальных собраний, но и авторитетных европейских политиков.

И вот уже Постоянный комитет ПА ОБСЕ прокатывает «литовскую резолюцию» с резкой критикой Беларуси, в том числе по вопросу БелАЭС. И не удивительно. Слушая речи Лукашенко, даже у самого искушенного слушателя частенько возникнет ощущение, что перед тобой глубокий и вдумчивый политик, душой болеющий за страну, которую всеми силами ведет к демократии и свободе.

«Литовцы-братушки, зачем же нам ссориться, давайте вместе, сообща строить такое нужное всем нам атомное чудо», — примерно так миролюбиво призывал президент, и европейцы удивлялись: и правда, чего это литовцы ерепенятся? И уже мало кто помнил, как уронили корпус реактора, а потом пытались замять ситуацию, отправляя в адрес возмущенных литовских коллег отнюдь не лучики добра, а гром и молнии со словами: «Ну зачем вы несете эту околесицу?»

Или слова Лукашенко о смертной казни. «Мы вас слышим, мы к этому идем, но, сами понимаете, люди на референдуме решили, а так я бы хоть завтра...». Те, кто внимательно не следит за речами главы государства, и правда, мог бы восхититься человеколюбием оного. Кто ж в этот момент вспомнит, как белорусский президент призывал порубить осужденных «на куски и ванну», постоянно подчеркивая, что является ярым сторонником смертной казни?

Ну а слова о свободе слова и рае для независимых СМИ вообще могли заставить многих европейцев усомниться в уровне собственной демократии. Было так убедительно, что крути в этот момент за спиной президента кадры с избиением белорусских журналистов и видео судебных процессов над ними, проще было поверить в собственные зрительные галлюцинации.

Кстати, и о самих европейцах Александр Григорьевич вещал благостно и смиренно и даже предложил превратить Беларусь в новые Хельсинки для широкого европейского диалога. И вряд ли кто вспомнил его заявления в 2011 году, обращенное как раз к европейским чиновникам: «Но козлы — они и есть козлы. Что сегодня про них говорить? Мы для них — конкуренты. Мы — идеологические противники. (…) И дело не в какой-то диктатуре и демократии. Нам не нужна такая их демократия».

И вот теперь этим «козлам» и «идеологическим противникам» летят «лучики добра» от самого гуманного и честного президента, согревая сердца и заставляя обнаружить невероятный прогресс в деле демократии в Беларуси. Жаль только, что согреться от этих лучей самим белорусам никак не получается.