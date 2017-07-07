Двух минчанок, пользователей сайта знакомств, подозревают в краже круглой суммы у иностранцев

Молодые люди познакомились через интернет.

В Первомайское РУВД Минска обратились иностранные граждане с заявлением о хищении у них крупной суммы денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что преступление совершили две безработные жительницы столицы 18 и 19 лет, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Молодые люди познакомились с девушками на популярном сайте знакомств и решили пригласить их к себе в гости. По версии следствия, подождав пока молодые люди уснут, девушки прихватили с собой более 1500 евро и мобильный телефон одного из парней и ушли. Украденные деньги они поделили между собой поровну.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 («Кража») УК РБ. Девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Одна из них ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.