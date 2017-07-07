Власти грезят ускорением экономики в 2018 году

Цена — более 23 млрд рублей.

Министерство экономики и подведомственный ему НИИ разработали концепцию социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и направили ее для обсуждения в госорганы. В основу проекта лег оптимистический сценарий развития событий на будущий год.

Стоит напомнить, что 26 июня первый вице-премьер Василий Матюшевский, выступая в парламенте, говорил, что в проекте концепции прогноза социально-экономического развития страны на следующий год два сценария. Консервативный сценарий предполагает прирост ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 1,1%. Он в первую очередь нужен для формирования бюджета. «Консервативный сценарий имеет особенности. Ошибки излишнего оптимизма нам уже, к сожалению, известны. Поэтому оценки сейчас более взвешенные», — пояснял он.

В свежем документе прирост белорусской экономики снижен до 0,8%. Консервативный сценарий предполагает медленное восстановление цен на сырьевые товары, относительно слабую динамику роста мировой экономики и основных торговых партнеров Беларуси.

Гораздо больше внимания в концепции уделено целевому прогнозу.

Логика целевого сценария строится на предпосылках достижения параметров экономического роста, заложенного в программу развития текущей пятилетки до 2020 года и утвержденного на V Всебелорусском народном собрании. Согласно этому сценарию предполагается прирост ВВП Беларуси в 2018 году на 3,4%.

Наряду с благоприятным разрешением принципиальных разногласий с Россией в отношении нефтегазовых вопросов и безбарьерного доступа белорусских производителей на российский рынок, ожидается более динамичное по сравнению с консервативным сценарием развитие мировой экономики и расширение рынков сбыта белорусских товаров.

«Условием реализации целевого сценария прогноза является обеспечение сбалансированной внешней торговли, что потребует прироста экспорта товаров и услуг не менее чем на 4,3% в 2018 году», считают разработчики концепции. Намеченные структурные преобразования в экономике «позволят значительно увеличить приток инвестиций в экономику, повысить качество управления и, как следствие, производительность труда». «Это высвободит часть поступлений от экспорта, связанных с внешними обязательствами государства, что даст возможность увеличить импорт, а соответственно, внутреннее потребление и рост ВВП», полагают разработчики.

Таким образом вклад внешнего спроса в динамику реального ВВП должен составить 1,4 процентных пункта, внутреннего потребления — 2 п.п.

Реализация целевого сценария потребует вложения в экономику инвестиций в основной капитал более 23 млрд рублей, что на 6,8% больше по сравнению с 2017 годом. В том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе должно быть привлечено не менее 1,7 млрд долларов.

Прогнозируется, что из общего объема инвестиций 38-39% составят собственные средства организаций, 13,6% — населения, более 30% — бюджетные средства, в объеме которых значительно выросли средства внешних государственных займов, выданных под гарантии правительства (порядка 19%), 7% — иностранные источники (средства иностранных инвесторов, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям). Долгосрочные кредитные инвестиционные вложения отечественной банковской системы в следующем году будут оставаться незначительными. При этом лимит директивных кредитов в 2018 году не должен превышать 1 млрд рублей.

Обеспечение роста экономики в 2018 году потребует дополнительного вовлечения в активную экономическую деятельность до 30 тысяч человек к уровню 2017 года.

В концепции указаны все возможные внешние и внутренние риски для белорусской экономики, начиная от снижения цен на сырьевые товары и заканчивая ограниченным доступом на рынки ряда стран. В то же время указаны ключевые задачи по достижению ускоренного роста экономики (макроэкономическая стабильность, удешевление кредитных ресурсов, минимизация барьеров в торговле с Россией, повышение эффективности госсектора и другие).

После проработки с участием госорганов прогнозных документов Минэкономики может скорректировать исходные показатели концепции. Но ориентир задан однозначный — придание ускорения белорусской экономике. После двух лет рецессии в 2017 году прирост ВВП Беларуси может составить прогнозируемые властями 1,7%.