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Политика
07.07.2017
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
Приревнует ли Путин Лукашенко к Трампу?

Как отреагирует Кремль на потепление отношений Минска и Вашингтона.

На встрече с делегацией Конгресса США Александр Лукашенко заявил о необходимости «в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам».

А руководитель делегации Соединенных Штатов Америки в Парламентской ассамблее ОБСЕ Роджер Уикер увидел «прекрасные возможности для положительных изменений и новых совместных достижений для США и Беларуси»

Казакевич: Для нормализации отношений сейчас хорошая конъюнктура

Сегодня у обеих сторон есть все шансы для нормализации отношений, считает директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

— Для этого сейчас хорошая конъюнктура. В принципе, ни от одной из сторон не требуется особенных шагов для поддержания отношений на более-менее нормальном уровне, — подчеркивает собеседник Завтра твоей страны.

По его словам, нормализация отношений с США предполагает открытие полноценных посольств в Минске и Вашингтоне. Этот вопрос обсуждается уже достаточно давно, с технической точки зрения для его решения все готово и особых препятствий нет.

— Белорусской стороне не нужно лишь делать резких шагов, — предупреждает Андрей Казакевич.

В то же время эксперт сомневается, что Беларусь может стать одним из приоритетов в американской внешней политике:

— Для этого нет сущностных оснований — ни экономических, ни геополитических, — поясняет Андрей Казакевич.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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