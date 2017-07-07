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07.07.2017
Павел Печанько
Купалье в большом городе

Как минчане встретили купальскую ночь на берегу Чижовского водохранилища — фоторепортаж.

В этом году Купалье в парке имени 900-летия Минска отмечали без привычных милицейских ограждений. Видимо поэтому едва ли не под каждым кустом на берегу водохранилища были накрыты импровизированные праздничные поляны.

В глаза бросалось достаточно большое количество изрядно отдохнувших граждан. Кое-кто даже пытался составить конкуренцию праздничной песенной программе. Некоторых уводили сотрудники милиции.

Впрочем, общую картину это мало портило. Большинство пришло полюбоваться на необычное для большого города зрелище: купальский костер на берегу озера, венки на воде и народные песни.

Пярун, чорт і купальскае вогнішча

 
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