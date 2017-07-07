Минское «Динамо» одолело любителей с Фарерских островов

6 июля минское «Динамо» провело ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Неделю назад белорусский клуб на своем поле одержал минимальную победу над «Рунавиком» с Фарер. В четверг любительская команда тоже дала бой «динамовцам». Уже на 6-й минуте Артем Быков схлопотал удаление. Но в меньшинстве минчане сумели забить гол, ставший победным. А в добавленное время – и второй.

Рунавик (Рунавик, Фарерские острова) – Динамо (Минск, Беларусь) – 0:2 (Сарока, 31, 90+5, с пенальти). Первый матч – 1:2

Во втором квалификационном раунде «бело-голубые» померяются силами с балканской дружиной. «Работнички» из Скопье без особых проблем разобрались с сан-маринским «Тре Пенне» – 1:0, 6:0. 13 июля «Динамо» сыграет в столице Македонии, а 20-го – дома.

В те же даты брестское «Динамо» сразится с австрийским «Рейндорфом», который прошел грузинскую «Чихуру» – 1:0, 1:1. Первый матч обладатели Кубка Беларуси проведут в гостях, второй – на своем поле.

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