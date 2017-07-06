Власть, оппозиция и спецдокладчик ООН высказали друг другу все претензии

6 июля в Минске прошла уникальная, по словам ее участников, встреча. Традиционно эти люди сидят по разные стороны политических баррикад, некоторые — периодически в тюрьмах, других не всегда пускают в страну.

В зале, где обычно идут переговоры по Украине, собрались представители белорусских властей, парламента, оппозиции, западные послы и спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, человек non grata для официального Минска.

Формально этот круглый стол назывался Семинаром по правам человека в Беларуси. Его на полях сессии ПА ОБСЕ организовал замглавы этой структуры депутат из Швеции Кент Харстедт, который руководил наблюдателями организации на последних выборах в Беларуси и вчера раскритиковал проект резкой литовской резолюции по нашей стране.

Шведский депутат поблагодарил власти Беларуси за то, что они сдержали слово и дали ему пригласить на семинар всех, кого он хотел.

Открыл дебаты спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти — редкий гость в Беларуси, учитывая, что с 2012 года его мандат власти не признают и не пускают в страну в этом качестве. На ПА ОБСЕ он приехал по приглашению Харстедта.

Харасти снова заявил, что хоть и не видит в Беларуси политического и правового прогресса, его приезд — это «прогресс в толерантности властей» к его посту.

— Исторически так бывает, что сначала [власти] толерантны, второй шаг — им начинает нравиться разнообразие, а потом — плюрализм становится нормой.

Спецдокладчик ООН рассказал, что посетил своего друга в Беларуси, правозащитника Олега Волчека, которого вчера судили за участие в акции протеста 17 февраля.

— Он представил двух свидетелей, которые говорят, что его даже не было на акции. Судья на моих глазах отклоняет свидетелей, даже не выслушав их. Затем у этого больного человека (Волчека. — Прим. TUT.BY) поднимается давление после пяти часов суда, его забирают на скорой помощи. И в его отсутствие ему дают штраф. Какое резюме этого дела? В Беларуси очень свободные суды, — с иронией сказал Харасти.

По словам спецдокладчика, в Беларуси две основных проблемы с правами человека — законодательная рамка и практика. Харасти отметил, что в Беларуси нет негосударственного ТВ, до недавнего времени не было оппозиции в парламенте, исполняется смертная казнь и государство произвольно решает вопросы регистрации общественных организаций.

Спецдокладчик, тем не менее, позитивно оценил тот факт, что Беларусь приняла Национальный план действий по правам человека в прошлом году.

— В нем сто пунктов. Это тот случай, когда лучше меньше, да лучше. Нынешние пункты не затрагивают почти никаких политических и гражданских прав.

Следующим выступал глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. По его словам, до этого года БАЖ констатировал кое-какой прогресс со свободой слова.

— Например, за весь 2016 год было 13 задержаний журналистов. В 2011-м — 167. Количество задержаний постепенно уменьшалось. К сожалению, в один день, 13 марта этого года, в Беларуси было задержано в полтора раза больше журналистов, чем за весь прошлый год — 18 человек. А к концу марта — уже 96. В 10 случаях они закончились административными арестами.

Другая проблема, которую поднял Бастунец, — штрафы журналистам за работу на иностранные СМИ.

— С марта имеем 23 таких штрафа. Причем они не зависят от содержания материала, сам факт его появления в иностранных медиа — нарушение закона о СМИ. В основном, преследуются журналисты польского телеканала «Белсат». Но есть и другие случаи. Например, один протокол составлен в отношении блогера, который разместил свой материал на YouTube. Уже YouTube рассматривается как иностранное СМИ.

Глава БАЖ поднял и дело «авторов «Регнума», или «пророссийских колумнистов».

— Они до сих пор находятся под стражей. И как бы я не был не согласен с их позицией, применение лишения свободы в этом случае явно непропорционально.

Глава лишенного регистрации центра «Весна» Алесь Беляцкий также раскритиковал власти, начав с рассказа о подавлении акций протеста весной.

— Наш мониторинг показывает, что было репрессировано более 1000 человек за это время. Многие лидеры партий, сидящие за этим столом, были фактически интернированы по необоснованным решениям судов. Лидер фактически парламентской партии ОГП, Анатолий Лебедько, также был в тюрьме.

Он напомнил о наличии в стране двух политзаключенных — правозащитника Михаила Жемчужного и активиста Дмитрия Полиенко.

— Есть огромная проблема с регистрацией неправительственных организаций. Я представляю незарегистрированный центр «Весна». В 2003 году Минюст лишил нас регистрации и сейчас мы фактически находимся вне закона. Существует статья 193.1 УК, в любой момент меня из этого зала могут взять под ручки и переместить на Володарского. И все это будет по закону. Я обращаюсь к белорусским властям: либо начать что-то делать, применять эту статью, либо отменить ее и начать регистрировать общественные организации.

Беляцкий отметил, что его коллега правозащитница Елена Тонкачева «была выброшена из страны». Он раскритиковал принятый властями Национальный план действий по правам человека.

— В нем нет ни слова о свободе ассоциаций, ни слова о свободе слова, он не затрагивает политических прав. И даже в таком виде он уже полгода стоит без движения и с каждым месяцем обесценивается.

Оппозиционный депутат Анна Канопацкая призвала к созданию международной коалиции по свободным и честным выборам в стране. «Белорусы должны получить право выбора», — добавила она.

По словам Канопацкой, в Беларуси существует «тотальный запрет на проведение пикетов, митингов и собраний».

Депутат пожаловалась, что ее не включили в официальную делегацию Беларуси в ПА ОБСЕ, хотя она и является единственным представителем оппозиционной силы в парламенте.

— Нужен обусловленный трехсторонний диалог: власть — международное сообщество — гражданское общество. Это должен быть диалог о глубоких структурных реформах, а не о новых кредитах. Такой диалог должен быть и конструктивным, и устойчивым. Сегодня мы можем говорить, что оппозиция объединена общим видением позитивных перемен. Оппозиция перестала быть раздражающим фактором для общества, оппозицию поддерживает большинство людей. В то же время власть стремительно теряет поддержку граждан.

Одна из лидеров «Говори правду» Татьяна Короткевич, которую остальные участники поздравляли с недавней регистрацией кампании, поддержала слова правозащитников и призвала власти упростить процедуру регистрации других организаций.

— Мы в «Говори правду» активно продвигаем повестку реформ, строим диалог. Наша жизнь в Беларуси похожа на реку подо льдом. Сверху кажется, что там нет никакой жизни, но это не так. Сегодня благодаря активному участию гражданского общества, нам удалось добиться, что лед немного тает. В 2015 году мы поставили точку в вопросе, нужны стране реформы или нет — они нужны. Сегодня вопрос, кто их будет делать, в какие сроки и какие реформы нужны.

Короткевич пригласила ОБСЕ направить наблюдателей и на ближайшие местные выборы в Беларуси.

Лидер партии БНФ Алексей Янукевич поднял новую тему — российскую.

— Сення надзвычай вялікая пагроза дэмакратыі сыходзіць таксама з боку Крамля. Уплыў Крамля — палітычны, эканамічны, вайсковы — з’яўляецца ў Беларусі крытычна вялікім.

Учения «Запад-2017» лидер БНФ назвал провокационными и не нужными белорусской власти. При этом политик заявил, что Минск — не марионетка Кремля и несет всю ответственность за свои действия.

— Аднак беларускія ўлады завялі краіну ў такую сітуацыю, калі небяспекі ад Крамля вельмі вялікія. Калі мы кажам пра абарону і развіццё дэмакратыі ў Беларусі, мы павінны думаць пра змяньшэнне ўплыву Крамля.

Со стороны власти организаторы пригласили к участию главу парламентской комиссии по международным делам Валерия Воронецкого. Рядом с ним был и дипломат Андрей Бушило, ответственный в МИД за европейское направление. Но выступал только депутат.

— И представители власти, и представители оппозиции принадлежат к белорусскому народу. Мы живем в нашем общем доме, прекрасной Беларуси. Мы гордимся нашей страной, мы воспитываем здесь детей и внуков. Мы хотим, чтобы наша страна была демократичной и процветающей, чтобы в этом доме было уютно жить всем.

Воронецкий заявил, что Беларусь проводит независимую внешнюю политику несмотря на то, что на территории нашего региона пересекаются интересы ЕС, США и России, которые «хотели бы переформатировать это пространство в свою пользу».

Депутат добавил, что все годы своей независимости Беларусь находится под серьезным внешним давлением со всех сторон.

— Здесь собрались политики, вы прекрасно понимаете, что, когда идет внешнее давление на государство, оно вынуждено консолидироваться. Это имеет последствия не только для внешней, но и для внутренней политики. Ни одно уважающее себя государство не позволяет вмешиваться в свою внутреннюю политику, — заявил Воронецкий, приведя в пример увольнения высших чиновников в США за общение с российскими дипломатами из-за подозрений в том, что Россия вмешалась в президентские выборы.

Депутат назвал ошибкой оппозиции в Беларуси то, что она «апеллирует не к своему народу, а призывает к давлению на свою страну».

— И результаты мы видим. Посмотрите объективно, как только мы начинаем развивать отношения с Западом, у нас начинается диалог, снижается давление на нашу страну, оно заменяется сотрудничеством — как только это начинается, во внутренней политике сразу же меняется контекст. Мы начинаем говорить о потеплении, оттепели и так далее.

Воронецкий призвал не давить на Беларусь: «Не получится, не пройдет. За эти годы, я думаю, уже все в этом убедились… Мы не хотим, чтобы наше государство изнутри подорвали».

Депутат возразил критикам ситуации с правами человека в Беларуси статистикой о том, что в Беларуси зарегистрировано 15 партий, свыше 2800 общественных объединений, а более 99% заявок на массовые мероприятия Мингорисполком удовлетворяет. В Беларуси также зарегистрировано более 1600 печатных СМИ, из которых больше 70% — негосударственные.

— Но если честно говорить, кто сегодня сильно читает бумажные СМИ или смотрит телевизор? Все — в сетях, наш интернет открыт полностью. Все там есть.

Сопредседатель незарегистрированной партии БХД Виталий Рымашевский поддержал тезис Воронецкого о том, что у власти и оппозиции одна страна и ее невозможно «защитить танками без единства народа».

— Невозможно построить единство страны без уважения к каждой части этой страны. Я рад, что у нас есть возможность встречаться с представителями власти и вне рамок этого круглого стола. Но должен быть услышан голос главной стороны — народа. Мы можем мило беседовать и улыбаться друг другу. Но завтра, если ситуация не изменится, люди выйдут на площадь. И моя обязанность, и моих коллег — снова быть вместе с ними. И мы снова будем в тюрьме, ситуация повторится.

Рымашевский попросил Запад не давать белорусским властям ложных ожиданий. У Воронецкого он спросил, как можно организовать полноценный диалог между властью и оппозицией.

Депутат сказал, что может говорить лишь за себя и что готов к такому диалогу.

— Я здесь сегодня и присутствую. Я готов к такому диалогу, я обращусь к своим коллегам в парламенте, и мы посмотрим, что можно организовать.

Спецдокладчик ООН Миклош Харасти вставил ремарку о том, что залог прогресса — не диалог «в более свободные времена», а постоянные гарантии со стороны властей. Он попросил Валерия Воронецкого пригласить его в Минск по линии парламента.

Следующим выступил лидер ОГП Анатолий Лебедько:

— Здесь представители власти и оппозиции. Я внимательно смотрел на потолок. Вы знаете, он не треснул и не упал. Это значит, что мы можем разговаривать, имея разные позиции, но при этом с уважением друг к другу.

Политик спросил у Воронецкого, почему парламент не встал на защиту Анны Канопацкой, которую не включили в рабочую группу по подготовке изменений избирательного законодательства и в делегацию Беларуси на ПА ОБСЕ.

— Председатель международной комиссии (Воронецкий. — Прим. TUT.BY) как человек с богатым дипломатическим опытом должен предложить своим коллегам: давайте мы включим представителя оппозиции в состав делегации. Это не апелляция к международным структурам, это норма.

Лебедько также предложил включить вопрос об изменении законодательства о выборах в осеннюю сессию парламента.

Воронецкий в ответ сказал, что не знает, обращалась ли Канопацкая к парламентариям, чтобы ее включили в группу по избирательному законодательству.

— Но если бы обратилась, она получила бы обычную реакцию: кто-то поддержал бы, кто-то — нет. Лично я считаю хорошим и правильным шагом, чтобы Анна Канопацкая, если хочет этим заниматься, работала в этой группе.

Комментируя невключение оппозиционерки в делегацию на ПА ОБСЕ, Воронецкий отметил, что Канопацкая попала в другую «международную» делегацию — по связям с ПАСЕ.

В конце депутат повторил, что Беларуси самой надо обеспечить лучший уровень защиты прав своих граждан. Он напомнил, что в 2011 году против Беларуси началось «непримиримое давление» на всех международных площадках.

— Вы поймите, у Беларуси более чем тысячелетняя история. Белорусы всегда были воинами. Занимают первые места по боевым искусствам и сегодня на всех международных соревнованиях. Мы сами знаем, что нам делать. Мы отстаивали свою независимость, право людзьмі звацца, и поэтому мы очень не любим, когда нам пытаются навязывать что-то. Почему кто-то думает, что кто-то лучше понимает права человека, чем мы, белорусы? Какие основания? Перестаньте давить, толкать и вы увидите пример самого демократичного, самого гуманного государства Центральной Европы и всего региона.

Отвечая на вопрос TUT.BY, готов ли Воронецкий пригласить Харасти по линии парламента, раз этого не хочет делать МИД, депутат ответил:

— Я не представляю парламент. Я могу сказать, мы этот вопрос обязательно рассмотрим.