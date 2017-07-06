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Зацепило!
06.07.2017
Ольга Слуцкая
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним

Зацепило! Первое селфи с белорусским президентом прожило в Инстаграме ровно день. Ждет ли Лукашенко селфимания?

История с первым селфи главы Беларуси получила неожиданное продолжение. Его автор Виктория Рачицкая-Кариллет – дочь богатого бизнесмена и жена работника секретариата Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – удалила снимок в Инстаграме и закрыла свой профиль в соцсети.

А как красиво все начиналось! «Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!», – подписала фото с Лукашенко Виктория.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в интервью sputnik.by рассказала, что вместе с белорусским президентом фотографировались не только блогеры, но и политики, европейские дипломаты.

— Был очень большой интерес к фотографированию, фотографии делались в самом широком формате, были не только селфи, а география тех, кто пожелал сделать такие фото, самая широкая, — сказала пресс-секретарь президента.

Вот только свидетельствует такой спрос на совместное фото о популярности главы Беларуси?

— А я бы тоже сделала селфи с Лукашенко, — смеется моя 14-летняя дочь. — По приколу. Знаешь, как в России ЛГБТ-активисты фотографируются с депутатом Госдумы Милоновым, прославившимся антигейскими инициативами.

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— У тебя ноль шансов сделать селфи с Лукашенко, — объясняю дочке. — Он не летает в обычных самолетах, как, например, президент Литвы Даля Грибаускайте.

Понимаете, для чего нужно селфи с Лукашенко подросткам? По приколу! Ну, еще для лайков в соцсетях.

Публикация селфи с президентом вовсе не свидетельствует о всенародной любви. Пользователи интернета не упустят возможности поупражняться в остроумии и сделать серию фотожаб. В эту ловушку уже попадали Путин и Медведев.

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Фотожабы на основе селфи

Думаете, рискнет Лукашенко сделать второе селфи, не побоявшись стать героем фотожаб?

 
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