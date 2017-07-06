Беглого президента Януковича в суде будет защищать государственный бесплатный адвокат

Парад зомби и танцевальные флешмобы – самые безобидное из того, чем Гамбург встречает саммит «Большой двадцатки». Дональд Трамп завершил визит в Польшу, где назвал политику России дестабилизирующей. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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