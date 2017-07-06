Прокурор запросила для «батюшки со свастикой» три года колонии усиленного режима

Бывший священник Бурыкин на суде плакал и просил не лишать детей общения с ним.

Бывший настоятель храма в Гатово Константин Бурыкин просил применить к нему минимальное наказание.

- Я не являюсь ни фашистом, ни нацистом, как пишут в интернете. Идет суд не над фашистом, а над обычным человеком. Прошу у всех прощения, - приводит слова Бурыкина в суде Комсомольская правда в Белоруссии.

Во время последнего слова мужчина не выдержал и заплакал, а после попросил прощения за эмоциональный срыв.

Бывшего настоятеля храма обвиняют в совершении преступления по ч.2,3 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Приговор бывшему священнику огласят 10 июля.

Чем шокировал на суде «батюшка со свастикой»