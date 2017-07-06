Солигорский «Шахтер» вылетел из Лиги Европы

6 июля солигорский «Шахтер» провел ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2017/18.

Неделю назад горняки на своем поле скатали со скромной «Судувой» из Мариямполе нулевую ничью.

Матч в Литве сложился тоже непросто. Хозяева открыли счет ближе к концу первого тайма. «Шахтер» сумел быстро отыграться. Но незадолго до перерыва белорусский клуб остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Сергей Матвейчик.

Развязка же наступила в добавленное время ко второму тайму. Очередной навес в штрафную «Шахтера» закончился голом. Солигорчане еще успели забить в ответ, но арбитр счел, что мяч не пересек линию ворот…

Судува (Мариямполе, Литва) – Шахтер (Солигорск, Беларусь) – 2:1 (Леймонас, 34, Янкаускас, 90+1 – Ковалев, 38). Первый матч – 0:0