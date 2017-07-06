Житель Городка приговорен к 22 годам колонии за убийство бизнесмена

Обвиняемый в убийстве витебского бизнесмена в Городокском районе приговорен к 22 годам лишения свободы.

Об этом сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Олег Антоненко.

Судебное разбирательство по резонансному убийству оказалось длительным, да и само дело было непростым. 6 июля Витебский областной суд вынес приговор 34-летнему жителю Городка.

Мужчина обвинялся в покушении на мошенничество и мошенничестве, в убийстве, совершенном с особой жестокостью из корысти и сопряженном с разбойным нападением, разбойном нападении, покушении на угон транспортного средства.

Подсудимого приговорили к 22 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима и с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года в Шумилинском районе недалеко от проселочной дороги в мелиоративном канале был обнаружен труп молодого мужчины с колото-резаными ранами. Было возбуждено уголовное дело, на следующий день найден подозреваемый.

Установлено, что сначала он мошенническим путем завладел деньгами бизнесмена в $ 1,7 тыс. под предлогом реализации домовладения с земельным участком в Городокском районе. Когда он не исполнил своих обязательств, бизнесмен приехал на встречу с мошенником в гаражно-потребительском кооперативе недалеко от Городка. Тогда злоумышленник убил его, забрал деньги, украшения и прочее имущество на общую сумму более Br5,5 тыс. С целью сокрытия преступления вывез труп на территорию соседнего района и выбросил.

Также он пытался угнать BMW X5, принадлежащий бизнесмену, поменял номера. Но автомобиль не завелся. За обвиняемым числится ряд эпизодов мошенничества в отношении еще одного потерпевшего.