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Политика
06.07.2017
Салiдарнасць
Лукашенко предложил американским конгрессменам посетить любую точку Беларуси, даже самую закрытую

Об этом глава Беларуси заявил 6 июля на встрече с делегацией Конгресса США.

Фото president.gov.by

- У вас, членов высшего законодательного органа Соединенных Штатов Америки, есть возможность непосредственно познакомиться с нашей страной, составить свое мнение о Беларуси, ее людях, о ситуации в государстве, регионе. Сделать на основании увиденного и услышанного собственные выводы, - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. - При этом хочу заметить, что никаких препятствий для вас не будет. Вы можете посетить любую точку нашего государства, даже самую закрытую. Мы все это для вас организуем.

Глава Беларуси признался, что считает «предшествующее десятилетие, которое мы прожили в условиях неопределенности, санкций», периодом упущенных возможностей для отношений Беларуси и США.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Соединенных Штатов.

- Мы должны продвигаться вперед - от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству, - сказал президент.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, глава государства пригласил конгрессменов посетить белорусские районы, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, чтобы они смогли своими глазами увидеть, как развиваются эти регионы.

 
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