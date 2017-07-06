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06.07.2017
Салiдарнасць
Студента и преподавательницу минского вуза подозревают в распространении психотропов

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома пресекли канал поставки наркотических средств и психотропных веществ из России, а также выявили сеть распространителей.

Как сообщает ГУВД Миноблисполкома, организовывали распространение и снабжали мелких торговцев запрещенным товаром студент и преподавательница одного из вузов.

Сеть по распространению наркотиков и психотропов была ориентирована на столичных потребителей, хотя тайники, в которых раскладывались дозы, в основном оборудовались на территории Минского района.

19 июня в лесу неподалеку от деревни Воловщина Минского района были задержаны 20-летний студент и 32-летняя преподаватель столичного вуза. По информации оперативников, эта пара участвовала в организации распространения наркотиков и психотропов.

К моменту задержания молодые люди успели оборудовать несколько специальных тайников с психотропными веществами, предназначенными для мелких торговцев.

В ходе изъятия тайников, личного досмотра, а также обыска на съемной квартире пары было обнаружено и изъято: 1002 грамма особо опасного психотропного вещества «альфа-PVP», 812 граммов амфетамина, 496 граммов гашиша и 156 граммов марихуаны.

В течение следующих десяти дней были задержаны 13 человек, которые участвовали в распространении наркотиков и психотропов. Один из распространителей – специализировавшийся на гашише 28-летний минчанин – передвигался на автомобиле, ранее использованной медработниками и сохранившей атрибутику кареты скорой помощи.

Распространители наркотиков и психотропов обеспечивали работу интернет-магазина за пределами Беларуси.

 
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