«Белавиа» стала официальным перевозчиком групп «Brutto» и «Оркестр ЛЯПИС 98»

И это еще не все! Компания на 20% снизит стоимость билетов на концерт для поклонников группы.

Об этом сообщила авиакомпания «Белавиа» на своей странице в Фейсбуке.

«Мы гордимся быть белорусами, жить в настоящее время и создавать историю современности здесь и сейчас. «Васильковые» самолеты становятся первым брендом нашей страны, который вы видите, поднимаясь по трапу, или разглядывая сотни других самолетов в аэропортах мира. Подобно нам, такое знание и эмоции несут люди, чьи имена уже вписаны в историю современной Беларуси.

Мы рады сообщить, что авиакомпания «Белавиа» стала официальным перевозчиком популярных белорусских групп «Brutto» и «Оркестр ЛЯПИС 98». По словам артистов, это партнёрство позволит им не только быстрее добираться до концертных площадок, но и на 20% снизит стоимость билетов на концерт для поклонников группы».

Пост сопровождает видео, где Сергей Михалок на борту самолета читает стихотворение Максима Богдановича «Слуцкія ткачыхі».