Грибаускайте — Трампу: «Россия может использовать БелАЭС в качестве орудия неконвенционального шантажа»

Она представила президенту США специфические угрозы безопасности Литвы.

Главная цель саммита, на который прибыли руководители 12 стран Восточной и Центральной Европы в Польшу, – представить президенту США угрозы и вызовы, с которыми сталкивается регион.

На форуме Даля Грибаускайте подчеркнула, что сложившаяся в настоящее время геополитическая и военная напряженность не ослабевает. Россия активно продолжает милитаризацию – значительно возросла военная мощь этого государства в Калининградской области, идет подготовка к учениям «Запад-2017», которые носят агрессивный характер, сообщает пресс-служба президента Литвы.

По словам Грибаускайте, непрерывные кибернетические атаки, цель которых – парализовать стратегические секторы государств НАТО, стали неотъемлемой частью военного планирования России. Только лишь на пропаганду и распространение фейковых новостей, направленных на нагнетание напряженности в обществе и его недоверия к НАТО, эта страна ежегодно выделяет миллиард долларов.

Президент Литвы также обратила внимание президентов США и других стран на то, что «небезопасная Белорусская АЭС и газопровод «Северный поток – 2» Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа». По ее словам, белорусскую АЭС возле Островца строит корпорация «Росатом», в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы.

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