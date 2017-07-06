Новые «фишки» в имидже Лукашенко?

В последнее время белорусский официальный лидер весьма удачно попадает в кадр. К чему бы это?

На днях Александр Лукашенко сфотографировался в неформальном виде с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым во время встречи с руководителями российских медиа.

И вот свежее фото – уже селфи, сделанное во время заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ.

«Салiдарнасць» обратилась к политическому обозревателю Александру Класковскому и попросила прокомментировать эту забавную случайность.

– В свое время окружение познакомило Лукашенко с английским лордом Беллом, знаменитым пиарщиком, – начал эксперт издалека. – Ходили даже слухи, что деньги были заплачены довольно большие, но все эти усилия тогда не увенчались успехом. Попытки освежить имидж Лукашенко не сработали. Тот опыт оказался неудачным и, мне кажется, только укрепил консерватизм Лукашенко по части имиджа.

По мнению собеседника, глава государства не очень податлив в плане новых веяний, о чем он не раз высказывался публично. Но это не значит, что он не работает над своим имиджем.

– Вспомните снимки молодого президента Лукашенко: там и прическа, и галстук были не совсем комильфо, мягко выражаясь. Ситуация исправилась, когда с ним поработали профессионалы. Но за пределы консервативной классики он выходил редко. Да и то – в патриархальную сторону, когда он с косой или кормит морковкой Стивена Сигала.

Что же касается, тех изменений, которые заметны в последнее время, Александр Класковский соглашается, что белорусский лидер стал более лояльно относиться к селфи.

– Понятно, это не его инициатива, когда Венедиктов или девушка на ПА ОБСЕ, фотографировались с ним. Но он стал это делать охотнее – во всяком случае, раньше мы такого не видели. Вряд ли бы стал фотографироваться в такой неформальной обстановке.

По мнению политического обозревателя, это вполне может стать «фишкой» для Александра Лукашенко, потому что эти вещи любит молодежь.

– Но тут надеяться на какой-то серьезный эффект не приходится. Просто потому что имидж формирует реальная политика, а не какие-то «фишки». Например, если молодой человек попал под репрессии во время протестов «дармоедов», то он явно не проникнется симпатией к Лукашенко, только потому, что тот сделал крутое селфи, – подытожил собеседник.