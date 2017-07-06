Образованные женщины замораживают яйцеклетки «из-за нехватки мужчин»

Элис Манн, 39 лет от роду, приняла решение заморозить свои яйцеклетки три года назад, когда рассталась со своим тогдашним партнером.

По ее словам, она потратила 14 тысяч фунтов (18 тысяч долларов) на хранение своих яйцеклеток, поиски донора спермы и одну неудачную попытку искусственного оплодотворения.

Элис, которая живет в Лондоне, относится к растущему числу женщин, которые предпочитают откладывать деторождение, замораживая свой генетический материал. По ее словам, женщины решаются на эту дорогостоящую и физически болезненную процедуру, как правило, не из карьерных соображений.

— Я всегда была не согласна с тем, как таких женщин изображают в средствах информации — как создания, которые ставят карьеру выше семейного счастья, — говорит она.

Элис вспоминает, что ее бывший партнер был для нее одновременно и возможным отцом будущих детей:

— Я знала, что он хочет детей, а сама относилась к этому вопросу нейтрально.

По ее словам, она была в шоке, когда рассталась с мужчиной, который, как она считала, должен был стать отцом ее ребенка. К тому времени она уже несколько месяцев пыталась от него забеременеть и даже пошла на гормональное лечение с этой целью.

Согласно данным последних исследований, молодые работающие женщины с высшим образованием в возрасте от 30 лет и старше всё чаще обращаются к методу замораживания яйцеклеток не из-за того, что работа для них важнее, а просто потому, что не могут найти подходящего мужчины на роль отца.

Профессор Марша Инхорн из Йельского университета опросила 150 женщин, которые решились на эту процедуру. 90% из них заявили, что не смогли найти подходящего партнера.

Она пришла к выводу, что «дефицит мужчин» ощущается сильнее в тех странах, где женщинам доступно высшее образование, как в Британии.

— Почти все женщины, с кем я знакома, из тех, кто решился на такой шаг, сделали это потому, что хотят детей, но не в рамках тех отношений, которые у них есть, — говорит Элис. — Они понимают, что у них не так много времени на принятие решения о том, заводить ли детей.

Элис, которая собирается повторить попытку забеременеть, заморозила свои яйцеклетки в январе 2014 года, когда ей было 36 лет. Она вспоминает, что чувствовала себя очень несчастной в то время.

Только тогда она поняла, что на свете есть куда больше женщин, которые страстно стремятся завести детей, чем достойных мужчин, готовых к этому.

Джессика Хепберн потратила десятки тысяч фунтов на 11 попыток искусственного оплодотворения

Исследования, проведенные ученым из Йельского университета, были основаны на опросах пациенток восьми женских клиник в США и Израиле, проведенных в период между июнем 2014 года и августом 2016 года.

Выступая на конференции Европейского общества человеческой репродукции и эмбриологии в Женеве, профессор Инхорн заявила, что молодые работающие женщины сталкиваются с недостатком мужчин, готовых к вступлению в брак и деторождению.

— Такие женщины жаловались на отсутствие мужчины в их жизни и рассматривали возможность замораживания яйцеклеток в качестве способа сохранить возможность забеременеть от идеального мужчины, поиски которых они продолжают вести в интернете, — говорит профессор.

Болезненный процесс

— В средствах массовой информации такие женщины обычно изображаются в виде хладнокровных карьеристок, которые откладывают семейную жизнь из профессиональных соображений, — отмечает профессор Инхорн. — На деле же они чаще всего не имеют надежного партнера для деторождения и откладывают решение на будущее, часто за пределами естественного репродуктивного цикла.

Профессор Адам Бален, президент Британского общества фертильности, отмечает существенный сдвиг в британском обществе: женщины с высшим образованием всё чаще откладывают решение о деторождении.

— В моей клинике я точно вижу больше женщин в годах, которые обращаются к нам за лечением от бесплодия, чем раньше, — говорит он.

В настоящее время в британских университетах обучается больше женщин, чем мужчин. В академическом 2015-2016 году 56% студентов были женщины, и 44% — мужчины.

Профессор Балет предупреждает, что замораживание яйцеклеток является болезненным и дорогостоящим процессом:

— Замораживание яйцеклеток для будущей беременности — непростое решение. Эта процедура стала технически более совершенной, но она не является гарантией того, что женщина сможет забеременеть. Женщины, принимающие такое решение, должны проходить через болезненные процедуры, долго принимать лекарства и подвергать свое здоровье риску.

В Британии число женщин, принимающих решение о консервации своего генетического материала, в последние годы резко возросло, несмотря на то что шансы на успех остаются невысоки.

В 2014 году, согласно официальной статистике, 816 жительниц Британии заморозили свои яйцеклетки для последующего искусственного оплодотворения, это на 25% больше, чем в 2013 году.

Яйцеклетки являются более хрупкими объектами, чем эмбрионы, и хуже переносят процесс замораживания и размораживания. Успех переноса замороженных эмбрионов составлял 21,9% в 2013 году и 22,2% в 2014 году.

Одна из пациенток, Джессика Хепберн, сообщила, что потратила более 70 тысяч фунтов на 11 циклов искусственного оплодотворения, но безуспешно.

Она заявила журналистам Би-би-си, что женщинам, которые обращаются в частные клиники по оплодотоврению, должна предоставляться более подробная информация.

— Там тоже работают врачи. Мы верим в то, что говорят нам врачи, и речь идет о докторе, в руках которого ключ от моего счастья, — замечает Джессика.

Британские законы разрешают хранить замороженные яйцеклетки в течение 10 лет, а в некоторых случаях — до 55 лет. Эта процедура может стоить несколько тысяч фунтов, а хранение замороженных клеток также требует дополнительных расходов. Каждый цикл искусственного оплодотворения может стоить от 5 тысяч фунтов и более.