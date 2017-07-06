Объясняем на котиках, как научиться снова доверять мужчинам

На горизонте замаячил свежий роман, а вы все еще зализываете раны от прошлых отношений и мучительно гадаете, кто и где ошибся? С этим пора завязывать, тем более что от этого страдает новый (потенциальный или уже реальный) мужчина. И вы сами заодно.

Представьте, что у вас был любимый кот. Вы подобрали его на улице, грязного и никому ненужного. Отмывали, кормили, брали к себе в кровать по ночам, чесали за ушком в дождливые дни и защищали от мамы, которая была уверена, что его надо кастрировать и что он гадит по углам. А потом он взял и сбежал в поисках новых и ласковых рук. Перед этим от души пометив ваши любимые туфли и оставив благоухающий презент в том самом углу, про который говорила мама (которая оказалась права, но мы ей не скажем).

И вот, спустя какое-то время в вашем доме снова появляется котик. Другой. Может, подруга вам его принесла, а вы из жалости согласились, или он спас вас от крысы в темном переулке, чем покорил ваше израненное сердце, – неважно. Теперь он у вас. И вроде он милый, пушистый, приученный к лотку и мурчит не только по десять минут раз в неделю, как предыдущий хвостатый кавалер, а вообще готов мурлыкать без остановки, чтобы вас порадовать. Но вы никак не можете отделаться от чувства, что все коты одинаковые. И этот тоже рано или поздно использует вашу обувь вместо туалета, а потом со злорадным «Мяу» исчезнет в ночи.

Как перестать сравнивать и не просто полюбить нового котика, но и начать ему доверять (то есть не прятать туфли и сумки под потолком, а спокойно оставлять их у двери)? Рассказываем!

Новый котик – это не старый котик

Сравнивать их вслух или мысленно – плохая идея. Во-первых, новый котик этого не заслужил и может справедливо на вас обидеться (а мы все знаем, что делают обиженные котики).

Во-вторых, этим сравнением вы мешаете себе начать все с чистого листа с новым котиком, который вполне может дать вам то, чего вы заслуживаете (если вы ему позволите, конечно).

В-третьих, ну приглядитесь получше: наверняка у него и окрас немного другой, и ест он аккуратнее, и подругам вашим больше нравится (а мама так вообще заделалась главой его фан-клуба).

Короче: если уж не можете удержаться от сравнений, то хотя бы делайте это в пользу нового котика и гоните подальше мысли вроде «Ах, ты тоже любишь полежать на солнечном подоконнике, ну ты и мерзавец, пошел вон!»

Реагируйте на нового котика по-новому (логично)

Прежде чем начать вышвыривать вещи нового котика с балкона из-за какой-то ерунды, остановитесь и подумайте, откуда растут ноги у вашей реакции. Дело в его поступках, или вами просто завладели старые травмы и страхи? Если котик старательно вылизывает хвост в немыслимой позе и не отзывается, – может, он и правда занят, а не игнорирует вас?

Cлучайно сбросил ваш телефон со стола, гоняясь за мухой? Может, он просто хотел избавить дом от назойливого насекомого, а не назло вам разбить какой-то непонятный девайс (который к тому же слишком часто отвлекает вас от игр с котиком в самый неподходящий момент). Когда он внезапно запрыгивает к вам на колени, – может, он просто хочет выразить любовь и привязанность, а не продемонстрировать, что вы его вещь, которая в любой момент должна радоваться его мурлыканью.

Короче: проанализируйте свою реакцию до того, как пускать в ход тяжелую артиллерию. Для этого вам нужно взять паузу и молча подумать? Так и скажите котику. Он поймет, и у него будет дополнительное время на вылизывание хвоста (и молодец, будет чистый и красивый, всем на зависть).

Не мучайте нового котика ожиданиями

Если в отношениях с предыдущим котиком что-то пошло радикально не так, многим из нас свойственно переносить остаточные ожидания и разочарования на следующего котика. Котик сделал что-то, что вас расстроило? Или, наоборот, не сделал? Подумайте, каких действий вы от него ожидали в этой ситуации и справедливы ли ваши ожидания. Рассчитывать на то, что любящий котик будет внимательно выслушивать все о ваших переживаниях и уважать ваши потребности – нормально. Ожидать, что котик станет читать мысли, считать вас центром вселенной и окажется под рукой в любой момент – нет.

Короче: необоснованные ожидания могут отравить даже крепкие отношения с лучшим котиком в мире. Прежде чем предъявлять претензии, постарайтесь проанализировать, насколько они справедливы. Может, котик ни в чем не виноват, не так вас понял и готов всё исправить. Потому что он вас любит.

Неча на котика пенять

Замученные прошлыми травмами, мы часто проецируем на новых котиков не только грехи их предшественников, но и собственные заморочки. Это очень распространенная ошибка в отношениях с новым хвостатым любимцем. Просто потому, что осуждающе ткнуть пальцем в ближайшее живое существо гораздо проще, чем признать, что источником хоть какой-то части проблем является вот эта самая красотка в зеркале. Может, ваш котик недостаточно рыжий, или слишком полосатый, или его не допустили к выставке, или он не съел заботливо приготовленное вами вегетарианское кошачье лакомство. Ок. А с вами всё в порядке? Точно? Котиков не обижаете, случаем?

Короче: перед тем как устраивать истерику на тему «Немедленно изменись!» (на всякий случай напоминаем, что котики не меняются коренным образом, как и люди), задумайтесь, нет ли у вас самой чего-то, над чем стоило бы поработать. Если ответ «нет», значит, точно есть. А по белому пальто давно плачет химчистка, и совсем не из-за кошачьей шерсти.

Лакмусовая бумажка котодоверия

Доверие – основа любых здоровых отношений. С родителями, детьми, друзьями, бойфрендами, мужьями, любовниками и любовницами (ну, вдруг). И с котиками. Начать снова доверять кому-то, если до этого вас не раз обманывали и причиняли боль, – крайне сложно.

Это как потратить сотни тысяч на выведение запаха из квартиры, где десятилетиями гадили те самые котики, а потом решиться завести там кота. Но это жизненно необходимо. Иначе в отношениях просто нет смысла – у них нет перспективы. Вернее, есть только печальная перспектива. А это пустая трата времени и верный путь к тому, чтобы навсегда остаться одной. И даже без котика под боком.

Короче: новый котик тоже может обмануть ваше доверие. Может, да. Но, как известно, не попробуешь – не узнаешь. Тот котик, который достоин стать вашим пушистым партнером по жизни, заслуживает доверия и покажет вам это. И оставит все углы чистыми, а ваши туфли нетронутыми. А тот, который не достоин… Ну что ж, не отчаивайтесь – туфли можно новые купить, а хороших котиков еще много!