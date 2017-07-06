Многострадальный «Не-Кемпински» отошел Сбербанку России с дисконтом 47%

Названа цена вопроса: 50 млн долларов.

Группа Сбербанк закрыла сделку по покупке компании «Элит Эстейт», которая является заказчиком строительства многофункционального комплекса с элитным отелем рядом с цирком в Минске. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в пресс-службе БПС-Сбербанка.

По словам собеседников, совершение сделки стало возможно благодаря определенным преференциям для инвестора, которые глава государства Александр Лукашенко предоставил своим указом № 110. Согласно документу, Сбербанк Капитал стал владельцем 100% «Элит Эстейта» за 1,99 рубля.

Впрочем, на самом деле актив обошелся «дочке» крупнейшего госбанка России в 50 млн долларов. На такую сумму потянуло урегулирование проблемной задолженности перед БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ (Беларусь).

— Деньги уже перечислены и работают в банковской системе страны, — сообщили в пресс-службе БПС-Сбербанка.

Согласно положениям указа, задолженность перед банками была урегулирована с дисконтом 47%.

— С одной стороны, возможно, процент списания довольно высокий. Но если посмотреть с другой стороны, учитывая сложность проекта и то, что не было желающих взяться за завершение строительства комплекса, то дисконт видится вполне адекватным в сложившейся ситуации, — считает информированный источник, близкий к сделке.

В течение месяца инвестиционный договор между Мингорисполкомом и «Элит Эстейтом» будет приведен в соответствие с указом. Помимо этого, будет проведен строительный аудит объекта незавершенного строительства. «Необходимо определить фактическое состояние объекта. Более точная сумма требуемых вложений станет известна после проведения строительного и технического аудита. Но уже сейчас можно предположить, что размер инвестиций будет сопоставим с ресурсами, которые уже были потрачены на погашение проблемной задолженности», — прокомментировали в пресс-службе БПС-Сбербанка.

К строительным работам планируется приступить до конца лета. Указ регламентирует окончание строительства гостиничного комплекса у цирка 31 декабря 2020 года.