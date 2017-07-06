Автор первого селфи с Лукашенко: «Благодаря президенту познакомились с будущим мужем»

Виктория Рачицкая-Кариллет опубликовала в инстаграме селфи с Александром Лукашенко. До этого таких фотографий с президентом в сети не встречалось.

Виктория белоруска, работает в ОБСЕ: преподает русский язык, занимается переводами и часто участвует в конференциях. В среду в Минске открылась сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, присутствовала на ней и Виктория.

— После выступления всех спикеров Александра Лукашенко окружили многие парламентарии, хотели сфотографироваться на память, — говорит Виктория. — Я тоже подошла. В первую очередь хотела сказать ему спасибо, потому что он единственный человек, кого мы с мужем еще не успели поблагодарить за то, что познакомились. После этого спросила про селфи.

— И как он отреагировал?

— Приобнял меня за плечо и сказал: я рад, что благодаря нашей стране складываются семьи, — описывает встречу с президентом Виктория. — Идею с фото тоже воспринял позитивно, сразу согласился. На конференции президент всех очаровал. Он прекрасно рассказал о Беларуси, о проблемах, и о том, как будет их решать.

Показать получившийся снимок перед публикацией никто из охраны президента Викторию не просил. Собеседница разместила его на своей страничке в Инстаграм и собрала уже более 500 «лайков».

— Друзья и родные очень удивились, — улыбается собеседница. — Позже мама показала эту фотографию бабушке, и она вчера на лавочке всем подругам рассказала, что внучка сфотографировалась с президентом.

Среди тех, кому снимок понравился и муж Виктории — Марк Кариллет.

— Мы познакомились в 2006 году во время президентских выборов, когда Марк прилетел в Беларусь как наблюдатель от ОБСЕ, — рассказывает собеседница. — Ко мне в гости приехала сестра, она никогда не была в клубах и в десять вечера мы на час решили заглянуть в один из них. В это же время туда с министром транспорта Франции зашел и мой будущий супруг. Конечно, я не знала, кто он и где работает. Он, правда, слукавил, ответив, что приехал в Минск на экскурсию, а не в командировку. Завязался разговор о Беларуси, о том, как здесь живут люди. Я очень люблю свою страну и с удовольствием ему о ней рассказала. На прощание мы обменялись телефонами.

Всю ночь, вспоминает Виктория, Марк отправлял ей смс, но ни одно сообщение ей не дошло: не было соглашения между французским и белорусским операторами. Утром он перезвонил, спросил, почему она не отвечает, и пригласил на свидание.

— Это была любовь с первого взгляда, — улыбается Виктория. — Марк — гражданин Франции. Самое интересное, что до нашей встречи я какое-то время жила в этой стране, мне там очень не понравилось, и я была уверена, что больше никогда не буду там жить.

Теперь Виктория и Марк живут в Вене. У них двое детей — Кристина и Рафаэль.

— Дети знают французский, немецкий и обязательно русский, — знакомит со своей семьей белоруска. — Два раза в год я обязательно прилетаю к родным в Беларусь и вижу позитивный прогресс, который происходит в Беларуси. Мне нравится, наша молодежь, то, как много они путешествуют.

Сейчас Марк Кариллет работает в секретариате Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Сотрудники секретариата и организовывали минскую встречу.

— Представители делегации часто спрашивали меня, в какой гостинице лучше остановится, в какой музей или ресторан сходить, — говорит Виктория. — И мне приятно, что в Минске так много интересных мест, которые я могу им посоветовать.