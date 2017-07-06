В пятницу и субботу без осадков, в воскресенье дожди вернутся

Прогноз погоды на выходные.

7 июля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер северо-западный, умеренный, на северо-востоке порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +16..+21°С, на юго-западе до +23°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

8 июля преимущественно без осадков, лишь на юго-западе кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по юго-западу до +14°С; максимальная днем +18..+25°С.

9 июля ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу до +25°С.