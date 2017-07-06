Работники БМЗ создали курьезную группу «Вконтакте», в которой все ждут аванс

Группа Белорусского металлургического завода в социальной сети рассмешила страну.

В сообществе, которое называется «Аванс-Зарплата ЖЛОБИН-БМЗ» состоит более шести сотен работников предприятия. Бурная активность в группе появляется всего два раза в месяц – в дни выдачи аванса и зарплаты.

Все оставшееся время работники БМЗ в шуточной форме спрашивают друг у друга, скоро ли дадут аванс – и злятся, если деньги еще не перевели.

Интересно, что в группе также работает голосование, которое показывает, на что сотрудники предприятия потратят свой аванс, когда его, наконец, дадут.

Судя по всему, шуточной группой пользуются те работники, которые не подключили услугу смс-оповещения о начислении средств на зарплатную карточку. А поскольку на карточки разных банков зарплата приходит в разное время, работниками ничего не остается, кроме как объединяться и ждать прихода денег таким оригинальным способом.