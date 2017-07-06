Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ

Неловкая ситуация возникла после того, как россияне попытались принять критическую резолюцию в адрес Украины.

Как сообщает украинская служба «Радио Свобода», очередная баталия между Россией и Украиной разгорелась на заседании оргкомитета сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Украина предложила к рассмотрению проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». В ответ Россия назвала все 36 пунктов представленного документа ложью.

Российская делегация выступила «категорически против» украинской резолюции, очевидно, надеясь на поддержку в том числе и белорусских дипломатов по этому вопросу. Однако этого не случилось, а большинство стран, включая Беларусь, позицию России не поддержали.

– Наши уважаемые коллеги, в том числе и коллеги из Беларуси, не поддержали нас по украинской резолюции, – не без обиды заявил после голосования глава российской делегации Петр Толстой

Интересно, что 3 июля президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости и пригласил приехать в Киев. Позже стало известно, что белорусский руководитель посетит столицу соседней страны 21 июля.