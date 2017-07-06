Россиянин попытался ввезти в Беларусь оружие и книгу Гитлера

Как сообщает БЕЛТА, мужчина прибыл из Польши на пункт пропуск Брузги на автомобиле под управлением литовца.

У россиянина при проведении таможенного контроля под верхней одеждой нашли револьвер.

Внутри салона автомобиля силовики обнаружили 46 патронов, картечь, кинжал и изданную в 1941 году книгу Mein Kampf под авторством Адольфа Гитлера, которая находится в списке экстремистских материалов.

Мужчина был признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов – и получил тюремный срок в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.