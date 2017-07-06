Лукашенко: «Запад-2017» — значимый шаг в обеспечении нацбезопасности»

Официальный лидер чествовал выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

– Многие из вас в сентябре этого года примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Это значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности Беларуси, – заявил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Прозвучало, что национальные интересы Беларусь должна отстаивать всеми доступными способами. Без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил, подчеркнул Лукашенко, не может быть суверенной Беларуси.

– Сейчас проводится оптимизация силовых структур. В войска поступает современная военная техника. Армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны. В войска поставлены новые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Принята на вооружение реактивная система залпового огня «Полонез».

Успешно прошли государственные испытания на белорусских полигонах и поступают в войска отечественные бронированные автомобили, радиолокационные станции, различные типы беспилотных авиационных комплексов, подвижные пункты управления.

Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Вам придется обучить всех, кто будет причастен к этим новым видам вооружения. Эффективно решать задачи по повышению уровня боевой готовности, обеспечивать высочайшую выучку и слаженность органов военного управления и войск.