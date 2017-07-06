Селфи с Лукашенко: «Он самый лучший!»
Самое топовое из Instagram.
Пользователь @vikki_by опубликовала селфи, сделанное в ходе заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ в Минске, в компании с Александром Лукашенко.
«Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!», – так она подписала этот снимок.
Отметим, что Лукашенко за последнюю неделю не в первый раз становится одним из самых обсуждаемых героев Instagram. Ранее он попал в ленту главы «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Однако селфи с ним – такого в общем доступе мы еще не видели.
Как вам?
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