Селфи с Лукашенко: «Он самый лучший!»

Самое топовое из Instagram.

Пользователь @vikki_by опубликовала селфи, сделанное в ходе заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ в Минске, в компании с Александром Лукашенко.

«Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!», – так она подписала этот снимок.

Отметим, что Лукашенко за последнюю неделю не в первый раз становится одним из самых обсуждаемых героев Instagram. Ранее он попал в ленту главы «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Однако селфи с ним – такого в общем доступе мы еще не видели.

Как вам?

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