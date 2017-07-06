Как рейнджеры спасли 2-недельного слоненка
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Воины Самбуру, обнаружившие слоненка в колодце, вызвали на помощь рейнджеров Северной Кении.
Те, в свою очередь, освободили малыша и провели с ним всю ночь, в надежде, что его семья вернется за ним. В итоге его все же пришлось перевезти в охраняемый парк для слонов ради сохранения. Фото автора @amivitale.
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