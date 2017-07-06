Невзоров едко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина

7 июля случится то, о чем так долго говорили. В Гамбурге на саммите двадцати ведущих стран мира президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» объяснил, почему не стоит возлагать на беседу глав государств никаких надежд:

– Ожидания чего-то от встречи Путина и Трампа, эти иллюзии, эти мечты, эти предвкушения того, что там может быть, это мне очень напоминает какие-то такие мысли овец о том, что вот два директора мясокомбината встретятся, сходят в баньку, выпьют, и тогда наконец в овечьей жизни будет какое-то счастье.

Вот это меня поражает, удивительная иллюзия, теплящаяся в людях, что власть действительно интересуется тем, что с ними происходит, с этими людьми. Это поразительная наивность: даже в Украине, которая хлебнула уже и крови, и горя, и войны, тоже ожидают чего-то от встречи с Трампом Путина.

Да вы ведь поймите: всякие президенты, властители, деспоты и диктаторы – это прежде всего живые люди, у которых есть только свои интересы, только свои страсти. А всякие там войны, всякие катаклизмы ими используются как чашки Петри, в которых растится рейтинг.

И вот никогда все эти политические лицедеи по собственной воле не будут ломать сцену, на которой им так хорошо пляшется. Вот на какое растительное существование вы хотите обречь Владимира Владимировича: чтобы о нем как о президенте Дании вспоминали только тогда, когда его велик угонят, который он забудет у булочной? Нет…

Невзоров: мы живем во время последних деспотов