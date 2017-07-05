«Взял кредит, чтобы улететь в Барселону с семьей, а фирма кинула»

История минчанина Олега. Примерно с месяц назад они с женой увидели объявление о горящей путевке в Барселону. Цена вопроса — 3000 рублей на тур для семьи из трех человек. Заманчиво.

Олег взял кредит и выплатил всю сумму наличными. Он должен был улететь сегодня в 11:35. Но вместо этого оказался в РУВД Советского района, где составлял заявление на директора турфирмы, которая по договору обязывалась оказать услугу семье мужчины.

— Никогда не пользовались услугами компании «Калипсо Тур», — рассказывает Олег. — Совершенно случайно наткнулись на объявление в сети. Полезли на соответствующие форумы — 9 из 10 отзывов вроде как и ничего.

Решили лететь.

— Вылетать должны были сегодня — в 11:35. До последнего момента все было хорошо. Заплатили 115 евро, чтобы сделать визу ребенку. Постоянно были на контакте с директором фирмы. Она говорила, что вот-вот сделает визу. Но после стало понятно, что быстро не получится. Ничего не поделаешь. Пришлось объяснять ребенку, мол, вот такие обстоятельства. Чтобы путевка не пропала, собрались лететь вдвоем.

Олег пошел в офис компании вчера в 18:00, чтобы забрать все необходимые документы. Но на месте увидел толпу недовольных людей.

— Оказалось, то были клиенты этой фирмы, которые уже несколько раз переносили сроки вылета. Причем многие из них приносили деньги еще в декабре и феврале. Они стали требовать деньги с директора. Поражаюсь спокойствию человека. Она не отнекивалась. Говорила, что да, вернет. Дала даже соответствующую расписку. Мы до полуночи сидели с собратьями по несчастью и думали, что делать.

Сегодня ситуация изменилась.

— Стало ясно, что денег не будет. В офисе собралось еще больше народу. Тогда было решено вызвать милицию. В итоге был составлен протокол. Директора пригласили в отделение для разбирательств. Мы проследовали туда же, написали заявление. Паспорт ребенка сумели вернуть только через какую-то подругу директора. Это просто караул. Я-то минчанин. А есть люди, которые приехали с маленькими детьми из других городов. Они пытались узнать, какой крупный оператор обеспечивает перелет, но оказалось, что заявки на него поступали, а вот оплата — нет.

Олег с семьей должны были лететь в Коста-Браву на 11 дней.

— Мы пострадаем очень сильно. У меня плохие ощущения насчет возврата денег. Хотя многие ездили через эту фирму на отдых в прошлом году. Говорят, все было хорошо. Что случилось в нынешнем могу — только гадать…

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в Октябрьское РУВД Минска.

— Люди выражают свое недовольство фирмой «Калипсо Тур» и пишут заявление на ее директора. Клиенты компании появились сегодня после обеда. Пришли организованной группой — человек 30. Ожидается, что придут еще. По данному факту будет проводиться проверка. В офисе компании работает следственно-оперативная группа. Ведется осмотр с последующим изъятием документации, — сообщили в милиции.