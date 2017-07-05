Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Туристы впервые собрали трактор на МТЗ. Фотофакт
«Взял кредит, чтобы улететь в Барселону с семьей, а фирма кинула»
Главу Чаусского райисполкома наградили медалью «За спасенную жизнь»
В столичном магазине у покупателя украли тысячу долларов
Хлопец з Шры-Ланкі вывучыў беларускія малітвы, каб прыслужваць у віцебскім касьцёле
«Дочку» российского Сбербанка в Украине покупает бизнесмен из Беларуси
Ну и ну! Жительница Могилева ехала в Украину с советским паспортом
Надежда Скардино: «Когда я вижу плакаты «На Берлин!», хочется сказать: война — это не картинка»
ВИЧ-диссидентку из Тюмени будут судить за отказ лечить свою дочь. Трехлетняя девочка умерла
В ОБСЕ заблокирована резолюция Литвы по поводу БелАЭС
Как белоруска сделала бизнес на производстве цукатов из тыквы
Азаренко нанесла поражение 16-й ракетке мира
Лукашенко: «Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ — это клише из арсенала прошлого»
Сербский футболист: «Теперь Минск по ценам как Москва»
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Хотел, чтобы уважал»: отец подбросил сыну наркотики и вызвал милицию
Мужчина увидел на параде ванну и решил ее купить. Оказалось, что на заводе ее не производят
«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»
«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»
Лукашенко прибыл на парад без Коли на немецком лимузине
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ну и ну! Что Лукашенко думает про экономические успехи Беларуси
Как корова Лукашенко перечеркнула будущее IT-страны
Как ФСБ с ГРУ воюет
«Нацыянальнае і савецкае ня могуць доўга існаваць побач»
Статкевич провел в Минске акцию протеста
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Почему лидерам постсоветских государств так часто приходится спасаться бегством
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой
Автозаки в честь Дня Независимости
Менскае «Дынама» выйшла на поле ў вышымайках
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Дворец наслаждений
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
05.07.2017
Никита Мелкозеров, people.onliner.by
«Взял кредит, чтобы улететь в Барселону с семьей, а фирма кинула»

История минчанина Олега. Примерно с месяц назад они с женой увидели объявление о горящей путевке в Барселону. Цена вопроса — 3000 рублей на тур для семьи из трех человек. Заманчиво.

Олег взял кредит и выплатил всю сумму наличными. Он должен был улететь сегодня в 11:35. Но вместо этого оказался в РУВД Советского района, где составлял заявление на директора турфирмы, которая по договору обязывалась оказать услугу семье мужчины.

— Никогда не пользовались услугами компании «Калипсо Тур», — рассказывает Олег. — Совершенно случайно наткнулись на объявление в сети. Полезли на соответствующие форумы — 9 из 10 отзывов вроде как и ничего.

Решили лететь.

— Вылетать должны были сегодня — в 11:35. До последнего момента все было хорошо. Заплатили 115 евро, чтобы сделать визу ребенку. Постоянно были на контакте с директором фирмы. Она говорила, что вот-вот сделает визу. Но после стало понятно, что быстро не получится. Ничего не поделаешь. Пришлось объяснять ребенку, мол, вот такие обстоятельства. Чтобы путевка не пропала, собрались лететь вдвоем.

Олег пошел в офис компании вчера в 18:00, чтобы забрать все необходимые документы. Но на месте увидел толпу недовольных людей.

— Оказалось, то были клиенты этой фирмы, которые уже несколько раз переносили сроки вылета. Причем многие из них приносили деньги еще в декабре и феврале. Они стали требовать деньги с директора. Поражаюсь спокойствию человека. Она не отнекивалась. Говорила, что да, вернет. Дала даже соответствующую расписку. Мы до полуночи сидели с собратьями по несчастью и думали, что делать.

Сегодня ситуация изменилась.

— Стало ясно, что денег не будет. В офисе собралось еще больше народу. Тогда было решено вызвать милицию. В итоге был составлен протокол. Директора пригласили в отделение для разбирательств. Мы проследовали туда же, написали заявление. Паспорт ребенка сумели вернуть только через какую-то подругу директора. Это просто караул. Я-то минчанин. А есть люди, которые приехали с маленькими детьми из других городов. Они пытались узнать, какой крупный оператор обеспечивает перелет, но оказалось, что заявки на него поступали, а вот оплата — нет.

Олег с семьей должны были лететь в Коста-Браву на 11 дней.

— Мы пострадаем очень сильно. У меня плохие ощущения насчет возврата денег. Хотя многие ездили через эту фирму на отдых в прошлом году. Говорят, все было хорошо. Что случилось в нынешнем могу — только гадать…

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в Октябрьское РУВД Минска.

— Люди выражают свое недовольство фирмой «Калипсо Тур» и пишут заявление на ее директора. Клиенты компании появились сегодня после обеда. Пришли организованной группой — человек 30. Ожидается, что придут еще. По данному факту будет проводиться проверка. В офисе компании работает следственно-оперативная группа. Ведется осмотр с последующим изъятием документации, — сообщили в милиции.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Почему Минщина при Шапиро «не преуспела в развитии»
Владимир Арлов: «Если бы не Рогнеда, мы бы жили совсем в другой стране»
За счет чего оживляется экономика
Даниил Гранин: «Кроме жизни, которой мы живем, у нас у всех есть упущенная жизнь»
Дмитриев: «Представьте себе, что завтра все изменится»
Как мы пели гимн под фонограмму
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY