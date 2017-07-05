Главу Чаусского райисполкома наградили медалью «За спасенную жизнь»

Председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский получил медаль «За спасенную жизнь».

В январе чиновник вместе с участковым милиционером спас человека на пожаре.

Сергей Дроздовский

24 января в деревне Галузы горел жилой дом и два хлева. Дроздовский, который находился в соседней деревне, увидел дым, сообщил о случившемся и поехал на место. Туда же приехал участковый милиционер Александр Барсуков, который был в другой деревне.

Еще до прибытия спасателей Дроздовский и Барсуков вывели из горящего дома хозяина — самостоятельно выйти он не мог. Мужчина не пострадал, однако его госпитализировали с гипертоническим кризом.

4 июля Сергей Дроздовский получил медаль «За спасенную жизнь». Вместе с ним Александр Лукашенко наградил такой же медалью Александра Барсукова.

Сергей Дроздовский и Александр Барсуков получают медали. Так пресс-служба Александра Лукашенко фотографирует тех, кого он награждает.

Интересно, что в тот же день из рук Лукашенко получил награду и еще один Александр Барсуков — руководитель минской милиции. Ему досталась медаль «За службу Родине» II степени.