В столичном магазине у покупателя украли тысячу долларов

Кража произошла 25 июня в одном из магазинов по улице Кирова.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в краже подозревают мужчину славянской внешности.

На вид ему 55-60 лет. Рост 170-175 см, волосы седые, носит бороду. Был одет: пиджак серого цвета, майка серого цвета, штаны бежевого цвета, обувь - сандалии темного цвета, при себе имел темный рюкзак.

Тех, кто знает разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(044)739-85-64, 8(025)768-12-65, 8(033)331-31-44, 8(017)239-64-32.