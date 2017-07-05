Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Туристы впервые собрали трактор на МТЗ. Фотофакт
«Взял кредит, чтобы улететь в Барселону с семьей, а фирма кинула»
Главу Чаусского райисполкома наградили медалью «За спасенную жизнь»
В столичном магазине у покупателя украли тысячу долларов
Хлопец з Шры-Ланкі вывучыў беларускія малітвы, каб прыслужваць у віцебскім касьцёле
«Дочку» российского Сбербанка в Украине покупает бизнесмен из Беларуси
Ну и ну! Жительница Могилева ехала в Украину с советским паспортом
Надежда Скардино: «Когда я вижу плакаты «На Берлин!», хочется сказать: война — это не картинка»
ВИЧ-диссидентку из Тюмени будут судить за отказ лечить свою дочь. Трехлетняя девочка умерла
В ОБСЕ заблокирована резолюция Литвы по поводу БелАЭС
Как белоруска сделала бизнес на производстве цукатов из тыквы
Азаренко нанесла поражение 16-й ракетке мира
Лукашенко: «Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ — это клише из арсенала прошлого»
Сербский футболист: «Теперь Минск по ценам как Москва»
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Хотел, чтобы уважал»: отец подбросил сыну наркотики и вызвал милицию
Мужчина увидел на параде ванну и решил ее купить. Оказалось, что на заводе ее не производят
«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»
«Военный парад в Минске — это пиар-акция властей»
Лукашенко прибыл на парад без Коли на немецком лимузине
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ну и ну! Что Лукашенко думает про экономические успехи Беларуси
Как корова Лукашенко перечеркнула будущее IT-страны
Как ФСБ с ГРУ воюет
«Нацыянальнае і савецкае ня могуць доўга існаваць побач»
Статкевич провел в Минске акцию протеста
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Почему лидерам постсоветских государств так часто приходится спасаться бегством
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой
Автозаки в честь Дня Независимости
Менскае «Дынама» выйшла на поле ў вышымайках
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Дворец наслаждений
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
05.07.2017
Салiдарнасць
В столичном магазине у покупателя украли тысячу долларов

Кража произошла 25 июня в одном из магазинов по улице Кирова.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в краже подозревают мужчину славянской внешности.

На вид ему 55-60 лет. Рост 170-175 см, волосы седые, носит бороду. Был одет: пиджак серого цвета, майка серого цвета, штаны бежевого цвета, обувь - сандалии темного цвета, при себе имел темный рюкзак.

Тех, кто знает разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(044)739-85-64, 8(025)768-12-65, 8(033)331-31-44, 8(017)239-64-32.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Почему Минщина при Шапиро «не преуспела в развитии»
Владимир Арлов: «Если бы не Рогнеда, мы бы жили совсем в другой стране»
За счет чего оживляется экономика
Даниил Гранин: «Кроме жизни, которой мы живем, у нас у всех есть упущенная жизнь»
Дмитриев: «Представьте себе, что завтра все изменится»
Как мы пели гимн под фонограмму
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY